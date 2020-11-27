Жоан Лапорта вже вчетверте висунув свою кандидатуру на посаду президента Барселони. Він вже вигравав вибори в 2003 та 2006 роках. Саме він призначив Франка Райкарда та Хосепа Гвардіолу головним тренером, а також підписав Роналдінью. Саме в період президентства Жоана за "блаугранас" дебютував Ліонель Мессі.

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58-річний Лапорта став вже 8-м кандидатом та офіційно оголосить свою програму вже в понеділок, 30 листопада. Презентація запланована на 11 ранку за місцевим часом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, вибори президента Барселони заплановані на 24 січня 2021-го. Попередній очільник клубу Жозеп-Марія Бартомеу достроково залишив посаду разом зі всією Радою директорів.

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