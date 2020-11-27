Жоан Лапорта уже в четвертый раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента Барселоны. Он уже выигрывал выборы в 2003 и 2006 годах. Именно он назначил Франка Райкарда и Хосепа Гвардиолу главным тренером, а также подписал Роналдиньо. Именно в период президентства Жоана за "блаугранас" дебютировал Лионель Месси.

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58-летний Лапорта стал уже 8-м кандидатом и официально объявит свою программу уже в понедельник, 30 ноября. Презентация запланирована на 11 утра по местному времени. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, выборы президента Барселоны запланированы на 24 января 2021-го. Предыдущий глава клуба Жозеп-Мария Бартомеу досрочно покинул пост вместе со всем Советом директоров.

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