Прихильники "синьо-гранатових" можуть зітхнути з полегшенням. Клуб офіційно оголосив про досягнення компромісу з футболістами у фінансовому питанні.

Барселона досягла принципової згоди зі своїми гравцями про зменшення зарплатні. Кілька годин тому на зменшення заробітків погодився Рональд Куман з тренерським штабом, а тепер їхнім шляхом пішли і футболісти.

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Таким чином, "синьо-гранатові" зекономлять у поточному сезоні 122 млн євро. Також гравці погодилися на відтермінування виплати бонусів, загальна сума яких складає 50 млн євро. Ці гроші будуть виплачені команді протягом наступних 3-х років, інформує офіційний сайт Барси.

Відповідна угода між клубом і футболістами буде підписана найближчими днями. Барселона відзначила, що цей крок стане важливим етапом для виправлення поточної економічної ситуації. Як відомо, внаслідок пандемії коронавірусу каталонський клуб зазнав гігантських збитків та вже змушений був скорочувати як зарплатний бюджет, так і витрати на новачків.

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