"Зроблю все можливе, щоб Мессі залишився в клубі. Знаю, що його все влаштовує, і він хоче залишитися, але йому потрібен конкурентоспроможний проект зі спортивної точки зору. Вчора я написав йому, щоб підтримати його, щоб він не звертав увагу на всі ці історії, каталонці хочуть, щоб він залишився.

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Це досить болючі речі, тому що вони б'ють по клубу. Це поганий менеджмент, таке буває. Положення клубу обумовлено контрактом Лео. Він приносить більше доходу, ніж коштує. Економісти провели дослідження, і Мессі генерує третину від загальних доходів клубу. Він не має ціни, він дарує нам емоції і спортивний рівень. 8 з 10 футболок Барселони продаються з прізвищем Мессі.

Від контракту Лео є фінансова віддача. Команда з Мессі завжди всіх надихає. Його цікавлять не тільки гроші, це не пріоритет для нього. Він завжди готовий допомогти. Але найкращому гравцю в історії клуб повинен зробити відповідну пропозицію, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

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Новини претензійні. Клуб до такого стану довів рада директорів, який втратив розум після продажу Неймара. Мені здається, що історія з контрактом – злив. Сподіваюся, що це вийшло не з самого клубу, але звідкись неподалік. Про контракт знають п'ять чоловік.

Я постараюся з'ясувати, хто це зробив, якщо виграю вибори. І якщо, звичайно, це вийшло з клубу. Лео не зруйнував Барселону, він згенерував більше грошей, ніж він отримує. Обкладинка мадридської газети несправедлива", – наводить слова Лапорти sport.es.

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