"Сделаю все возможное, чтобы Месси остался в клубе. Знаю, что его все устраивает, и он хочет остаться, но ему нужен конкурентоспособный проект со спортивной точки зрения. Вчера я написал ему, чтобы поддержать его, чтобы он не обращал внимание на все эти истории. Каталонцы хотят, чтобы он остался.

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Это довольно болезненные вещи, потому что они бьют по клубу. Это плохой менеджмент, такое бывает. Положение клуба оговорено контрактом Лео. Он приносит больше дохода, чем стоит. Экономисты провели исследование, и Месси генерирует треть от общих доходов клуба. Он не имеет цены, он дарит нам эмоции и спортивный уровень. 8 из 10 футболок Барселоны продаются с фамилией Месси.

От контракта Лео является финансовая отдача. Команда с Месси всегда всех вдохновляет. Его интересуют не только деньги, это не приоритет для него. Он всегда готов помочь. Но лучшему игроку в истории клуб должен сделать соответствующее предложение, исходя из своих финансовых возможностей.

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Новости претенциозны. Клуб до такого состояния довел совет директоров, который потерял рассудок после продажи Неймара. Мне кажется, что история с контрактом – слив. Надеюсь, что это вышло не из самого клуба, но откуда неподалеку. О контракте знают пять человек.

Я постараюсь выяснить, кто это сделал, если выиграю выборы. И если, конечно, это вышло из клуба. Лео не разрушил Барселону, он сгенерировал больше денег, чем он получает. Обложка мадридской газеты несправедлива", – приводит слова Лапорты sport.es.

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