Футболісти збірної України спробують ще раз зробити результат для Жирони.

Жирона зустрічається з Хетафе в другому турі іспанського чемпіонату. Початок матчу – о 20:00 за Києвом. Дивитися гру можна на MEGOGO.

Довбик забив дебютний гол за Жирону у Ла Лізі – Циганков асистував форварду збірної України

Віктор Циганков традиційно виходить у стартовому складі, а Артем Довбик вдруге поспіль розпочинає в запасі каталонців.

Склад Жирони: Гассаніга – Мартінес, Лопес, Блінд, Гутьєррес – Гарсія – Савіо, Еррера, Мартін, Циганков – Стуані.

Запасні: Альмена, Бернардо, Клуа, Коуто, Довбик , Фуїдіас, Карлос, Хуанпе, Торре, Валері, Вальєхо.

У першому турі Прімери українці врятували для Жирони нічию з Реалом Сосьєдад. Довбик дебютував голом, скориставшись пасом Циганкова.

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