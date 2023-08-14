Менше 9-ти хвилин знадобилося Артему Довбику, щоб забити перший гол за Жирону. Колишній нападник СК Дніпро-1 вийшов на заміну у матчі з Реал Сосьєдадом і зрівняв рахунок, врятувавши свою команду від поразки. У першому таймі баски серйозно відвозили Циганкова і Ко, але по перерві саме гол Довбика приніс Жироні нічию.

Рекордний трансфер в історії Жирони одразу почав відпрацьовувати витрачені на нього гроші. Вдвічі приємніше, що асист у свій актив записав Віктор Циганков. Саме українська зв'язка організувала гол, який приніс команді Мічела перший заліковий бал у чемпіонаті Іспанії 2023/24.

Про фантастичний дебют "принца" Артема Довбика в Іспанії, "сухий" матч Андрія Луніна і неприємні новини для нашого воротаря мадридського Реала – у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".