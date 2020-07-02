Ла Ліга визначилася щодо повернення уболівальників на трибуни

Керівництво іспанської Прімери ухвалило рішення щодо ймовірного допуску фанатів на стадіони до завершення сезону 2019/20.

"Наразі для Ла Ліги повернення уболівальників на стадіони не є пріоритетом. Натовп всередині та перед стадіоном – велика проблема.

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Ми мали проблеми з матчем Спортінга проти Ов'єдо, коли за межами стадіону було понад 2 тисячі осіб. Ми не повинні займатися самообманом. якщо ми не будемо обережні, то може трапитися друга хвиля", – наводить слова президента ліги Тебаса Reuters.

До слова, чемпіонат Іспанії повернувся після вимушеної паузи 11 червня. Усі матчі в Ла Лізі та в Ла Лізі 2 відбуваються за порожніх трибун.

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