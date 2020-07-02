Ла Лига определилась относительно возвращения болельщиков на трибуны

Руководство испанской Примеры приняло решение относительно вероятного допуска фанатов на стадионы до конца сезона 2019/20.

"В данный момент для Ла Лиги возвращения болельщиков на стадионы не является приоритетом. Толпа внутри и снаружи стадиона – большая проблема.

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У нас были проблемы с матчем Спортинга против Овьедо, когда за пределами стадиона было более 2 тысяч человек. Мы не должны заниматься самообманом, если мы не будем осторожны, то может случиться вторая волна", – приводит слова президента лиги Тебаса Reuters.

К слову, чемпионат Испании вернулся после вынужденной паузы 11 июня. Все матчи в Ла Лиге и в Ла Лиге 2 проводят при пустых трибунах.

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