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Ла Лига определилась относительно возвращения болельщиков на трибуны

2 июля 21:36 - Читати українською
Ла Лига определилась относительно возвращения болельщиков на трибуны
Хавьер Тебас / EFE

Руководство испанской Примеры приняло решение относительно вероятного допуска фанатов на стадионы до конца сезона 2019/20.

"В данный момент для Ла Лиги возвращения болельщиков на стадионы не является приоритетом. Толпа внутри и снаружи стадиона – большая проблема.

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У нас были проблемы с матчем Спортинга против Овьедо, когда за пределами стадиона было более 2 тысяч человек. Мы не должны заниматься самообманом, если мы не будем осторожны, то может случиться вторая волна", – приводит слова президента лиги Тебаса Reuters.

К слову, чемпионат Испании вернулся после вынужденной паузы 11 июня. Все матчи в Ла Лиге и в Ла Лиге 2 проводят при пустых трибунах.

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Теги
Испания коронавирус футбольные фанаты Хавьер Тебас Ла Лига
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