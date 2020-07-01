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Українські уболівальники отримали невтішний прогноз щодо дати повернення на стадіони

1 липня 19:05 - Читать на русском
Українські уболівальники отримали невтішний прогноз щодо дати повернення на стадіони
НСК Олімпійський / фото: Шахтар

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, коли фанати зможуть повернутися на трибуни стадіонів.

"Чим ретельніше ми будемо дотримуватися рекомендацій МОЗ, відразу хвороба піде на спад, будуть кращими цифри – тоді ми можемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі вболівальників на трибуни стадіонів. З нинішньою тенденцією немає навіть думки про повернення фанів на трибуни.

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Якихось зауважень до протоколу немає. Всі задоволені: і футболісти, і команди. У мене є постійний зв'язок з ними, з УАФ, з деякими командами. Медична частина була продумана досконало", – сказав Степанов в ефірі Футбол NEWS.

До слова, станом на 1 липня, в Україні з початку пандемії лабораторно зафіксовано 44 998 випадків зараження, 19 548 осіб одужали, 1 173 померли.

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Теги
УПЛ коронавірус футбольні фанати
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