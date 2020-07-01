Українські уболівальники отримали невтішний прогноз щодо дати повернення на стадіони

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, коли фанати зможуть повернутися на трибуни стадіонів.

"Чим ретельніше ми будемо дотримуватися рекомендацій МОЗ, відразу хвороба піде на спад, будуть кращими цифри – тоді ми можемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі вболівальників на трибуни стадіонів. З нинішньою тенденцією немає навіть думки про повернення фанів на трибуни.

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Якихось зауважень до протоколу немає. Всі задоволені: і футболісти, і команди. У мене є постійний зв'язок з ними, з УАФ, з деякими командами. Медична частина була продумана досконало", – сказав Степанов в ефірі Футбол NEWS.

До слова, станом на 1 липня, в Україні з початку пандемії лабораторно зафіксовано 44 998 випадків зараження, 19 548 осіб одужали, 1 173 померли.

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