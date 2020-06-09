Ла Ліга виявила коронавірус серед арбітрів турніру

В чемпіонаті Іспанії на повну готуються до рестарту турніру, але є певні проблеми.

Прімера протестувала на коронавірус усі тренерські бригади турніру, результати виявились не надто втішними, повідомляє Marca.

Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини

Один з тестів виявився позитивним. Ім'я рефері не повідомляється, суддю відправили на ізоляцію, поки він не здасть два негативних тести.

Нагадаємо, вже 11 червня Ла Ліга відновить сезон матчем Севілья – Бетіс, початок о 23:00. Після 27-ми турів лідером залишається Барселона, яка випереджає Реал на 2 очки.

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