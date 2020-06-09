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Ла Ліга виявила коронавірус серед арбітрів турніру

15:45 134 Читать на русском
Ла Ліга виявила коронавірус серед арбітрів турніру
Жерар Піке та Матеу Лаос / Фото FC Barcelona

В чемпіонаті Іспанії на повну готуються до рестарту турніру, але є певні проблеми.

 

Прімера протестувала на коронавірус усі тренерські бригади турніру, результати виявились не надто втішними, повідомляє Marca.

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Один з тестів виявився позитивним. Ім'я рефері не повідомляється, суддю відправили на ізоляцію, поки він не здасть два негативних тести.

Нагадаємо, вже 11 червня Ла Ліга відновить сезон матчем Севілья – Бетіс, початок о 23:00. Після 27-ми турів лідером залишається Барселона, яка випереджає Реал на 2 очки.

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Теги
Ла Ліга Іспанія Севілья - Бетіс коронавірус Арбітри
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