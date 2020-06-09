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Ла Лига обнаружила коронавирус среди арбитров турнира

15:48 37 Читати українською
Ла Лига обнаружила коронавирус среди арбитров турнира
Жерар Пике и Матеу Лаос / Фото FC Barcelona

В чемпионате Испании на полную готовятся к рестарту турнира, но есть определенные проблемы.

 

Примера протестовала на коронавирус все тренерские бригады турнира, результаты оказались не слишком утешительными, сообщает Marca.

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Один из тестов оказался положительным. Имя рефери не сообщается, судью отправили на изоляцию, пока он не сдаст два негативных теста.

Напомним, уже 11 июня Ла Лига возобновит сезон матчем Севилья – Бетис, начало в 23:00. После 27-ми туров лидером остается Барселона, которая опережает Реал на 2 очка.

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Теги
коронавирус Испания Ла Лига Севилья - Бетис Арбитры
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