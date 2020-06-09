Ла Лига обнаружила коронавирус среди арбитров турнира

В чемпионате Испании на полную готовятся к рестарту турнира, но есть определенные проблемы.

Примера протестовала на коронавирус все тренерские бригады турнира, результаты оказались не слишком утешительными, сообщает Marca.

Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты

Один из тестов оказался положительным. Имя рефери не сообщается, судью отправили на изоляцию, пока он не сдаст два негативных теста.

Напомним, уже 11 июня Ла Лига возобновит сезон матчем Севилья – Бетис, начало в 23:00. После 27-ми туров лидером остается Барселона, которая опережает Реал на 2 очка.

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