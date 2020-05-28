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Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини

07:30 1204 Читать на русском
Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини
Фото Euronews

Чемпіонат Іспанії працюватиме із нововведеннями після відновлення сезону.

У Прімері під час кожного матчу вшановуватимуть пам'ять жертв коронавірусу, повідомляє Marca.

Ла Ліга може зустрітись із саботажем – гравці та тренери не згодні з датою відновлення турніру

Для цього керівництво Ла Ліги прийняло рішення на короткий час призупиняти поєдинок після 20-ї хвилини.

Через пандемію в Іспанії загинули вже більше 25 тисяч осіб. Нагадаємо, керівництво Прімери вже з 8 червня сподівається відновити поєдинки. Після 27-ми зіграних турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки.

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Теги
Іспанія коронавірус Ла Ліга
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