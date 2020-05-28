Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини

Чемпіонат Іспанії працюватиме із нововведеннями після відновлення сезону.

У Прімері під час кожного матчу вшановуватимуть пам'ять жертв коронавірусу, повідомляє Marca.

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Для цього керівництво Ла Ліги прийняло рішення на короткий час призупиняти поєдинок після 20-ї хвилини.

Через пандемію в Іспанії загинули вже більше 25 тисяч осіб. Нагадаємо, керівництво Прімери вже з 8 червня сподівається відновити поєдинки. Після 27-ми зіграних турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки.

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