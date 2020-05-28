Ла Ліга вирішила призупиняти усі матчі після 20-ї хвилини

Україна — 08:24 693
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Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент, – ЗМІ
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Ребров другою перемогою поспіль реанімував чемпіонат Угорщини – Ференцварош українця крокує за трофеємСвіт — 27 трав 913
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"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера КарпатІнтерв’ю — 27 трав 3250
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Ікарді став повноцінним гравцем ПСЖ – Інтеру довелось знизити цінуФранція — 27 трав 2268
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Динамо готове продати Циганкова – ЗМІ назвав сумуУкраїна — 27 трав 5299