toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОЛЬФСБУРГ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД

Ла Ліга отримала дозвіл відновити сезон – відома дата

15:54 164 Читать на русском
Ла Ліга отримала дозвіл відновити сезон – відома дата
ФК Барселона

Іспанський уряд дозволив відновити футбольний сезон у Прімері.

"Іспанія зробила те, що повинна була, і тепер перед кожним відкриваються нові горизонти. Настав час відновити багато повсякденних справ. З 8 червня повернеться Ла Ліга", – сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Як дограватимуть чемпіонат Іспанії – насичений календар та матчі опівночі

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас уже відреагував на новину у своєму Твіттері: "Ми дуже задоволені рішенням, це результат великої роботи клубів, гравців, тренерів... Але дуже важливо дотримуватися санітарних норм та зважати на пандемію, ми не можемо знизити заходи безпеки".

Нагадаємо, після 27-ми зіграних турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки. Третю та четверту сходинки посідають Севілья та Реал Сосьєдад відповідно. Атлетіко лише 6-й.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
Минай ризикує програти битву за УПЛ – закарпатці серед лідерів Першої ліги
08:55
1459
Теги
Головне Іспанія Ла Ліга коронавірус Хав'єр Тебас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Борусія Менхенгладбах
16:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук