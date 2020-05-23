Ла Ліга отримала дозвіл відновити сезон – відома дата

Іспанський уряд дозволив відновити футбольний сезон у Прімері.

"Іспанія зробила те, що повинна була, і тепер перед кожним відкриваються нові горизонти. Настав час відновити багато повсякденних справ. З 8 червня повернеться Ла Ліга", – сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас уже відреагував на новину у своєму Твіттері: "Ми дуже задоволені рішенням, це результат великої роботи клубів, гравців, тренерів... Але дуже важливо дотримуватися санітарних норм та зважати на пандемію, ми не можемо знизити заходи безпеки".

Нагадаємо, після 27-ми зіграних турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал на 2 очки. Третю та четверту сходинки посідають Севілья та Реал Сосьєдад відповідно. Атлетіко лише 6-й.

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