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Ла Лига получила разрешение возобновить сезон – известна дата

15:56 81 Читати українською
Ла Лига получила разрешение возобновить сезон – известна дата
ФК Барселона

Испанское правительство позволил возобновить футбольный сезон в Примере.

"Испания сделала то, что должна была, и теперь перед каждым открываются новые горизонты. Пришло время возобновить многие повседневные дела. С 8 июня вернется Ла Лига", – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже отреагировал на новость в своем Твиттере: "Мы очень довольны решением, это результат большой работы клубов, игроков, тренеров... Но очень важно соблюдать санитарные нормы и учитывать пандемию, мы не можем снизить меры безопасности".

Напомним, после 27-ми сыгранных туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал на 2 очка. Третью и четвертую строчки занимают Севилья и Реал Сосьедад соответственно. Атлетико только 6-й.

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