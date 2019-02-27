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Ювентус влітку планує запросити Зідана та Марсело, – Tuttosport

15:29 643 Читать на русском
Ювентус влітку планує запросити Зідана та Марсело, – Tuttosport
Зінедін Зідан / Goal

"Б'янконері" хочуть запросити до Турину французького фахівця Зінедіна Зідана та захисника Реала Марсело.

Бразильський оборонець "галактікос" Марсело не втрачає надій на перехід в Ювентус. Минулого тижня гравець двічі зустрічався з керівництвом мадридців й просив відпустити його в Італію. Ювентус у свою чергу зберігає інтерес до Марсело та чекає на футболіста, пишеTuttosport.

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Окрім цього, керівництво "б'янконері" розглядають можливість запрошення на тренерський місток команди Зінедіна Зідана. Француз покликаний замінити Массіміліано Аллегрі, у якого влітку залишатиметься один рік за контрактом, й не виключено, що він може покинути Турин заради роботи в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Аллегрі працює з туринським клубом з 2014 року, за цей час італієць привів команду до 4 чемпіонств та 4 кубків Італії. А Зідан наразі перебуває у творчій відпустці після того, як на чолі Реала перемагав у трьох Лігах чемпіонів поспіль.

оролі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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