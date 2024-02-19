Матч Металіст 1925 – Динамо відбудеться 25 лютого о 15:30. Попри статус господаря поєдинку, команда Віктора Скрипника, для якого матч проти Динамо стане офіційним дебютом у харківському клубі, зіграє на полі "біло-синіх". Про перенесення гри на стадіон Динамо повідомила прес-служба київського клубу.

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Причини такого рішення не вказані. Ймовірно, це пов'язано з тим, що газон стадіону Лівий берег, на якому Металіст 1925 грав у першій частині сезону, ще не готовий до проведення матчів.

Поєдинок першого кола між цими командами теж був зіграний на стадіоні Динамо. Той матч завершився перемогою команди Олександра Шовковського з рахунком 4:2.

Першу частину сезону 2023/24 Динамо завершило на 5-й позиції УПЛ. У "біло-синіх" 28 очок і три гри в запасі. Металіст 1925 іде 12-м, маючи 15 пунктів.

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