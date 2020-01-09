Кутроне узгодив контракт з Фіорентиною, – ЗМІ

Схоже, нападник Вулверхемптона Патрік Кутроне повернеться в Серію А.

Керівництво Фіорентини готове задовольнити фінансові апетити Патрік Кутроне, повідомляє італійський журналіст Ніколо Шіра у твіттері.

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Контракт італійського форварда з "фіалками" розрахований до 2024 року, а зарплата гравця становитиме 2,4 млн євро на рік. Фіорентині залишилось узгодити з Вулверхемптоном суму трансферу. "Вовки" придбали Патріка минулого літа у Мілана за 18 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Кутроне провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами.

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