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Кутроне узгодив контракт з Фіорентиною, – ЗМІ

16:55 234 Читать на русском
Кутроне узгодив контракт з Фіорентиною, – ЗМІ
Патрік Кутроне / Фото Express & Star

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Керівництво Фіорентини готове задовольнити фінансові апетити Патрік Кутроне, повідомляє італійський журналіст Ніколо Шіра у твіттері.

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Контракт італійського форварда з "фіалками" розрахований до 2024 року, а зарплата гравця становитиме 2,4 млн євро на рік. Фіорентині залишилось узгодити з Вулверхемптоном суму трансферу. "Вовки" придбали Патріка минулого літа у Мілана за 18 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Кутроне провів 12 матчів, в яких відзначився двома голами.

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