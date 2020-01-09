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Кутроне согласовал контракт с Фиорентиной, – СМИ

9 января 16:56 144 Читати українською
Кутроне согласовал контракт с Фиорентиной, – СМИ
Патрик Кутроне / Фото Express & Star

Похоже, нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне вернется в Серию А.

Руководство Фиорентины готово удовлетворить финансовые аппетиты Патрика Кутроне, сообщает итальянский журналист Николо Шира в твиттере.

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Контракт итальянского форварда с "фиалками" рассчитан до 2024 года, а зарплата игрока составит 2,4 млн евро в год. Фиорентине осталось согласовать с Вулверхэмптоном сумму трансфера. "Волки" приобрели Патрика прошлым летом в Милан за 18 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ Кутроне провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами.

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