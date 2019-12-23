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Фіорентина назвала нового головного тренера

22:18 368 Читать на русском
Фіорентина назвала нового головного тренера
Джузеппе Якіні / LaPresse

Італійська Фіорентина оголосила про призначення нового керманича команди. На вихідних табір "фіалок" покинув Вінченцо Монтелла.

Джузеппе Якіні – новий головний тренер флорентійців. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Монтелла звинуватив керівництво Фіорентини у втручанні у тренерську роботу

Італійські медіа припускають, що 55-річний фахівець підписав із Фіорентиною контракт на 1,5 роки. Якіні захищав кольори тосканців у статусі гравця. У 80-х-90-х він провів за "фіалок" понад сотню матчів. Деталі угоди тренера з клубом наразі невідомі.

Якіні має багатий досвід роботи з італійськими командами. Він працював із Чезеною, Віченцою, П'яченцою, К'єво, Брешією, Сампдорією, Сієною, Палермо, Удінезе, Сассуоло та Емполі.

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Італія Джузеппе Якіні Джузеппе Якіні Фіорентина Фіорентина
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