Фіорентина назвала нового головного тренера

Італійська Фіорентина оголосила про призначення нового керманича команди. На вихідних табір "фіалок" покинув Вінченцо Монтелла.

Джузеппе Якіні – новий головний тренер флорентійців. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Монтелла звинуватив керівництво Фіорентини у втручанні у тренерську роботу

Італійські медіа припускають, що 55-річний фахівець підписав із Фіорентиною контракт на 1,5 роки. Якіні захищав кольори тосканців у статусі гравця. У 80-х-90-х він провів за "фіалок" понад сотню матчів. Деталі угоди тренера з клубом наразі невідомі.

Якіні має багатий досвід роботи з італійськими командами. Він працював із Чезеною, Віченцою, П'яченцою, К'єво, Брешією, Сампдорією, Сієною, Палермо, Удінезе, Сассуоло та Емполі.