У Першій лізі нерідко трапляються шедеври, але матч ВПК-Агро – Альянс "подарував" курйозний автогол.

Альянс у четвертому турі впевнено здолав ВПК-Агро на виїзді з рахунком 3:0. Допомагали команді з Липової Долини у цьому навіть суперники.

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Зокрема, у простій ситуації після аута оборонець Дмитро Зозуля віддав пас на свого голкіпера. Костянтин Махновський несподівано не зумів обробити м'яча і пропустив його над ногою. Це була остання результативна дія у зустрічі.

Альянс з чотирма очками й матчем у запасі розташувався 9-м, ВПК-Агро з трьома заліковими балами йде на 14-й сходинці.

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