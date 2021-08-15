Курйозний автогол з Першої ліги – "наварив" голкіпер ВПК-Агро у простій ситуації
У Першій лізі нерідко трапляються шедеври, але матч ВПК-Агро – Альянс "подарував" курйозний автогол.
Альянс у четвертому турі впевнено здолав ВПК-Агро на виїзді з рахунком 3:0. Допомагали команді з Липової Долини у цьому навіть суперники.
Перша ліга: Металіст завдяки пенальті дотиснув Олімпік, Кривбас продовжив переможну серію
Зокрема, у простій ситуації після аута оборонець Дмитро Зозуля віддав пас на свого голкіпера. Костянтин Махновський несподівано не зумів обробити м'яча і пропустив його над ногою. Це була остання результативна дія у зустрічі.
Альянс з чотирма очками й матчем у запасі розташувався 9-м, ВПК-Агро з трьома заліковими балами йде на 14-й сходинці.
Інтер розтрощив Динамо: трагікомедія помилок, блідий Циганков, тривога перед Лігою чемпіонів посилюється