Курьезный автогол из Первой лиги – "наварил" голкипер ВПК-Агро в простой ситуации
В Первой лиге нередки шедевры, но матч ВПК-Агро – Альянс "подарил" курьезный автогол.
Альянс в четвертом туре уверенно одолел ВПК-Агро на выезде со счетом 3:0. Помогали команде из Липовой Долины в этом даже соперники.
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В частности, в простой ситуации после аута защитник Дмитрий Зозуля отдал пас на своего голкипера. Константин Махновский неожиданно не сумел обработать мяч и пропустил его над ногой. Это было последнее результативное действие во встрече.
Альянс с четырьмя очками и матчем в запасе расположился 9-м, ВПК-Агро с тремя зачетными баллами идет на 14-й строчке.
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