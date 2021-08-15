Альянс в четвертом туре уверенно одолел ВПК-Агро на выезде со счетом 3:0. Помогали команде из Липовой Долины в этом даже соперники.

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В частности, в простой ситуации после аута защитник Дмитрий Зозуля отдал пас на своего голкипера. Константин Махновский неожиданно не сумел обработать мяч и пропустил его над ногой. Это было последнее результативное действие во встрече.

Альянс с четырьмя очками и матчем в запасе расположился 9-м, ВПК-Агро с тремя зачетными баллами идет на 14-й строчке.

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