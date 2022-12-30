Вчора, 29 грудня, Тібо Куртуа і ще низка гравців Реала отримали позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу. Відповідно, українець Андрій Лунін вважався фаворитом на вихід у воротах "бланкос" в найближчих матчах проти Хетафе, Алькояно і Валенсії.

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Однак буквально за добу шанси українця на дебют в чемпіонаті Іспанії значно зменшилися. Тібо Куртуа у Twitter повідомив, що отримав два поспіль негативні результати ПЛР-тесту. Бельгієць, який перехворів без будь-яких симптомів, чекає офіційного дозволу Ла Ліги, щоб повернутися до тренувань і брати участь у поєдинках.

Нагадаємо, в поточному сезоні український воротар ще не провів жодного матчу за Реал. З моменту підписання контракту в 2018-му Лунін зіграв лише один офіційний поєдинок за "вершкових" – проти Алькояно у сезоні 2020/21. У чемпіонаті Іспанії кіпер збірної України за Реал ще не грав.