Іспанське видання AS випустило окрему статтю про надії українця вийти у основі "вершкових".

Реал не може знайти покупця на Іско – колишній "Golden Boy" зараз нарівні з Луніним

Тібо Куртуа здав позитивний на коронавірус, тому Андрій нарешті має можливість вперше захишати ворота Реала в рамках чемпіонату. "Найважливіший тиждень Луніна" – так описують перспективи 22-річного голкіпера. Українець може вийти принаймні у 2 матчах – 2 січня Реал зіграє з Хетафе у чемпіонаті, а 5-го проти Алькояно в Кубку.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал влітку 2018-го. Наразі він може похизуватися лише одним поєдинком у складі "вершкових" – 20 січня 2021 року він відіграв 120 хвилин проти того-таки Алькояно (1:2) в Кубку.

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