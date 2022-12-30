Вчера, 29 декабря, Тибо Куртуа и ряд игроков Реала получили положительный результат теста на коронавирусную болезнь. Соответственно, украинец Андрей Лунин считался фаворитом на выход в воротах "бланкос" в ближайших матчах против Хетафе, Алькояно и Валенсии.

"Важнейшая неделя Лунина": испанское издание – об историческом шансе украинца в Реале

Однако буквально за сутки шансы украинца на дебют в чемпионате Испании значительно снизились. Тибо Куртуа в Twitter сообщил, что получил два подряд отрицательных результата ПЦР-теста. Бельгиец, переболевший без каких-либо симптомов, ждет официального разрешения Ла Лиги, чтобы вернуться к тренировкам и участвовать в поединках.

Напомним, в текущем сезоне украинский вратарь еще не провел ни одного матча за Реал. С момента подписания контракта в 2018 году Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "сливочных" – против Алькояно в сезоне 2020/21. В чемпионате Испании кипер сборной Украины за "Реал" еще не играл.