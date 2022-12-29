Реал потерпає від коронавірусу, що може зіграти на руку українському голкіперу.

Нападник Жуніор Вінісіус, півзахисники Едуардо Камавінга та Федеріко Вальверде, а також основний голкіпер Тібо Куртуа здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Найближчий матч у мадридців запланований на 2 січня на виїзді проти Хетафе. Якщо гру не скасують, то, з великою ймовірністю, ворота королівського клубу захищатиме Андрій Лунін. Нагадаємо, українець ще не виходив на поле у футболці Реала в рамках Прімери.

Після 19-ти турів Ла Ліги Реал продовжує лідирувати у турнірній таблиці, випереджаючи Севілью на 8 очок.

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