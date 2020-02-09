Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі

Мадридський Реал у вольовому стилі переграв Осасуну на виїзді в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Принциповий поєдинок у Памплоні несподівано розпочався із серії атак Осасуни. Уже на 1-й хвилині Начо Відаль підключився до атаки "червоних" і непогано пробив за діагоналлю у дальній кут, але не влучив у площину. За кілька хвилин лише відчайдушна гра Куртуа врятувала мадридців після удару Рубена Гарсії, а Роберто Торрес на добиванні пробив над перекладиною.

Атлетік на виїзді поступився Реал Сосьєдаду, Еспаньйол мінімально здолав Мальорку: 23-й тур Ла Ліги, неділя

У ці хвилини гра Реала попереду взагалі не клеїлася. Намагався бути активним Гарет Бейл, який вперше з'явився у складі після травми, проте одного бажання валлійця було замало. Зокрема, саме він змарнував напівмомент, коли заплутався у ногах і "запоров" потенційний вихід віч-на-віч із кіпером. Однак, поступово "вершкові" взяли м'яч під контроль. Щоправда, без особливої гостроти попереду.

Зрештою, за цю пасивність Осасуна й покарала гостей. Допоміг стандарт: на 14-й хвилині Рубен Гарсія подав кутовий, а його однофамілець Унаї, вискочивши з-за спини Каземіро, головою класно поклав м'яч у дальній кут – 1:0!

Пропущений м'яч змусив мадридців прокинутися. Завдяки підключенням Карвахаля та Менді запрацювали фланги, активно почав шукати зустрічі з м'ячем Бензема, змусив згадати про себе й володар "Золотого м'яча-2018" Модріч. Під тиском оборона памплонців почала збоїти. Двічі необачно виходив із воріт Еррера, але оборонці вчасно підстрахували воротаря Осасуни після ударів Бензема та Карвахаля.

На 30-й хвилині останній вивіреною передачею із правого флангу знайшов у штрафному Бейла, але удар Гарета головою пройшов над перекладиною. Те, що не вдалося валлійцю, зумів утілити в гол Іско. На 33-й хвилині удар Бейла з лінії штрафного заблокував Еступінан, але м'яч відскочив до хавбека мадридців – іспанець класно поклав корпус і з льоту пробив у дальній кут – 1:1.

Осасуна спробувала відповісти зусиллями Меріди. Фран приклався метрів із 25-ти, але Куртуа не дрімав і спокійно впіймав м'яч. За хвилину вперед вже міг виходити Мадрид, коли навіс Карвахаля зрізався і ледь не влетів за комірець Еррері, та воротар господарів зумів перевести м'яч на кутовий. Та серія подач із кута поля згодилася "вершковим": на 38-й Серхіо Рамоса залишили одного на лінії воротарського й капітан Реала спокійно забив після скидки винуватця першого гола Каземіро.

Старт другої половини гри запам'ятався непоганим моментом у господарів. Це Іньїго Перес добряче приклався метрів із 20-ти, але його перспективний постріл пройшов над дев'яткою воріт Куртуа. У відповідь Реал узявся "сушити" гру. Мадридці намагалися ліниво перекочувати м'яч у центрі поля, змушуючи памплонців нервувати.

Періодично "вершкові" після перехоплень намагалися впіймати Осасуну в контратаках, але в другому таймі підопічним Зідана відчутно бракувало завершальної передачі. З явних моментів гостей можна пригадати хіба нагоду Вальверде – уругваєць на 63-й хвилині ледь не покарав Ерреру за чергову помилку, коли кіпер "червоних" відпустив м'яч перед собою після прострілу з флангу.

Осасуна намагалася відповісти, але свої шанси не використала. Не забиваєш ти – забивають тобі. Хрестоматійну істину Реал підтвердив на 85-й хвилині. Один із найкращих у складі господарів Рубен Гарсія віддав безглузду передачу назад, яку перехопив Бензема. Француз обігрався із партнером, протягнув м'яч до півкола штрафного, а потім по-королівськи відкинув праворуч – Лукас Васкес був точним.

А остаточно добила памплонців зв'язка Вальверде-Йовіч. Хавбек опинився у чужому штрафному й чудово відкинув на вільного серба, а Лука потужно пробив під перекладину – 4:1 за "вершковими". Завдяки розгромній, але не видовищній перемозі Реал набрав 52 очки та збільшив гандикап над Барселоною до 6-ти пунктів. "Блаугранас" можуть скоротити відрив ввечері, якщо здолають Бетіс.

Альбасете – Понферрадіна: Зозуля "депресує", новий тренер не лікує, а сенсаційний Фонсека безжально карає