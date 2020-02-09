Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Осасуна поступилася Реалу в матчі 23-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Осасуна – Реал.

Початок зустрічі склався для господарів цілком оптимістично. Осасуна створила кілька небезпечних моментів, один з яких реалізував Гарсія.

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Лише після цього Реал серйозно взявся за справу. Ще до перерви "вершкові" зрівняли рахунок і вийшли вперед завдяки голам Іско та Рамоса. Інтрига протрималася до останніх десяти хвилин поєдинку. Обидва голи в активі джокерів мадридців – Лукаса Васкеса та Луки Йовіча.