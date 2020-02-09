toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ІНТЕР - МІЛАН

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

20:45 103 Читать на русском
Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Осасуна поступилася Реалу в матчі 23-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Осасуна – Реал.

14’ Унаї Гарсія
 
Іско 34’
Серхіо Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йовіч 90+2’
14’ Унаї Гарсія
34’ Іско
38’ Серхіо Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йовіч

Початок зустрічі склався для господарів цілком оптимістично. Осасуна створила кілька небезпечних моментів, один з яких реалізував Гарсія.

Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі

Лише після цього Реал серйозно взявся за справу. Ще до перерви "вершкові" зрівняли рахунок і вийшли вперед завдяки голам Іско та Рамоса. Інтрига протрималася до останніх десяти хвилин поєдинку. Обидва голи в активі джокерів мадридців – Лукаса Васкеса та Луки Йовіча.

blog_ava
Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію: герой долучився до 4 голів, слабкі сторони Дортмунда в усій красі
01:12
5540
Теги
Осасуна - Реал Мадрид Осасуна Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
50
хв
Інтер
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук