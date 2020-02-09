Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Німеччина — 20:53 1
-
Баварія розписала нічию з РБ Лейпциг – рівна битва лідерів Бундесліги
-
Райо Вальєкано – Ов'єдо: онлайн-трансляція поєдинку за участі ЛунінаІспанія — 19:15 2615
-
Динамо здобуло 5-ту розгромну перемогу в 2020 році – несподівані герої, нові бомбардири, крута серіяУкраїна — 17:50 7334
-
Шевченко кращий за легенд, Ібрагімовіч далеко позаду – топ-5 бомбардирів в історії дербі МіланаІталія — 17:08 2928
-
Динамо – Борац: онлайн-трансляція матчу – кияни проти улюбленця Кварцяного, цікавий хід МихайличенкаУкраїна — 15:55 4846