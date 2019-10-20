Куртуа пропустив 9 голів з 14 останніх ударів по своїх воротах – ганебна статистика голкіпера Реала

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа погіршив свою і без того сумну статистику в матчі 9 туру Прімери проти Мальорки (0:1).

Острів'яни завдали лише одного удару у площину воріт мадридців, але цього виявилося достатньо, щоб забити і навіть здобути перемогу над іменитим суперником.

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Цей статистичний момент став особливо неприємним для голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа. Зірковий бельгієць пропустив вже дев'ятий м'яч з 14 останніх ударів, які наносили в площину його воріт під час виступів за клуб, інформує Opta. Подібний показник є одним з найгірших серед усіх воротарів цьогорічного розіграшу Ла Ліги.

Нагадаємо, Куртуа пропустив попередній матч Реала проти Гранади – його конкурент Альфонс Ареола двічі витягав м'яч із сітки після п'яти ударів суперника в площину воріт.

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