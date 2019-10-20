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Куртуа пропустил 9 голов из 14 последних ударов по своим воротам – позорная статистика голкипера Реала

07:30 52 Читати українською
Куртуа пропустил 9 голов из 14 последних ударов по своим воротам – позорная статистика голкипера Реала
Тибо Куртуа / Getty Images

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа ухудшил свою и без того печальную статистику в матче 9 тура Примеры против Мальорки (0:1).

7’ Лагу Джуниор
 
Альваро Одриосола 75’
7’ Лагу Джуниор
75’ Альваро Одриосола

Островитяне нанесли лишь один удар в створ ворот мадридцев, но этого оказалось достаточно, чтобы забить и даже одержать победу над именитым соперником.

Куртуа прокомментировал информацию о психологических проблемах из-за неудачных выступлений за Реал

Этот статистический момент стал особенно неприятным для голкипера "сливочных" Тибо Куртуа. Звездный бельгиец пропустил уже девятый мяч с 14 последних ударов, которые наносили в створ его ворот во время выступлений за клуб, информирует Opta. Подобный показатель является одним из худших среди всех вратарей нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

Напомним, Куртуа пропустил предыдущий матч Реала против Гранады – его конкурент Альфонс Ареола дважды вытаскивал мяч из сетки после пяти ударов соперника в створ.

Ослабленный Реал сенсационно уступил Мальорке, оставив Барселону на вершине Примеры

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Мальорка - Реал Мадрид Тибо Куртуа Тибо Куртуа
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