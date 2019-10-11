Куртуа прокоментував інформацію про психологічні проблеми через невдалі виступи за Реал

Голкіпер мадридського Реала і збірної Бельгії Тібо Куртуа запевнив, що здатен протистояти тиску преси та уболівальників, які незадоволені його грою за мадридський клуб.

"Я знаю, що означає бути гравцем топ-рівня. Я дуже щасливий, у мене немає ніяких проблем з психологією. Я не відчуваю нервозності. Журналістам варто перестати писати такі речі. Це нешанобливо щодо мене і до людей, у яких справді є подібні проблеми.

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Вболівальники Реала завжди вимогливі, ми знаємо це. Я зроблю все, щоб вони мені знову аплодували. Я вже відновився після хвороби, почуваюся відмінно, хоча і втратив кілька кілограмів", – цитує Куртуа Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Куртуа перебрався з Челсі до мадридського гранда влітку 2018 року. Однак бельгійський голкіпер досі не повернувся на той рівень гри, який зробив його одним із найкращих воротарів світу.

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