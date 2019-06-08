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Куртуа – Азару: Ласкаво прошу до найкращого клубу у світі

10:58 151 Читать на русском
Куртуа – Азару: Ласкаво прошу до найкращого клубу у світі
Азар та Куртуа / AFP

Голкіпер збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа привітав Едена Азара з трансфером до стану "вершкових".

"Ласкаво прошу до найкращого клубу у світі" – написав Куртуа у своєму твіттері.

Реал офіційно оголосив про перехід Азара

Нагадаємо, Азар і Куртуа разом виступали за Челсі, а також грають за збірну Бельгії.

Додамо, що у сезоні-2018/19 Еден провів за Челсі 51 матч, в яких забив 19 м'ячів і зробив 16 гольових передач.

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Тібо Куртуа Тібо Куртуа Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгія Бельгія Іспанія Трансфери Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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