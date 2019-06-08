Куртуа – Азару: Ласкаво прошу до найкращого клубу у світі

Збірна України — 11:34 2007
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"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною України
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"Зустріч потужності та безсилля". Сербські ЗМІ визнають логічність своєї ганьби, але обурені поведінкою Арени ЛьвівЄвро-2020 — 08:41 13090
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