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Куртуа – Азару: Добро пожаловать в лучший клуб в мире

11:03 54 Читати українською
Куртуа – Азару: Добро пожаловать в лучший клуб в мире
Азар и Куртуа / AFP

Голкипер сборной Бельгии и мадридского Реала Куртуа поздравил Эдена Азара с трансфером в состав "сливочных".

"Добро пожаловать в лучший клуб в мире", – написал Куртуа в своем твиттере.

Реал официально объявил о переходе Азара

Напомним, Азар и Куртуа вместе выступали за Челси, а также играют за сборную Бельгии.

Добавим, что в сезоне-2018/19 Эден провел за Челси 51 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.

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