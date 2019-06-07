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Реал офіційно оголосив про перехід Азара

23:08 181 Читать на русском
Реал офіційно оголосив про перехід Азара
Еден Азар / фото із соцмереж

Реал оформив трансфер вінгера лондонського Челсі Едена Азара.

Азар підписав контракт з "Королівським клубом" до 2024 року, повідомляє прес-служба мадридців. Інші деталі угоди наразі не повідомляються.

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Презентація бельгійця на Сантьяго Бернабеу відбудеться у четвер, 13 червня, після проходження медогляду.

Додамо, що у сезоні-2018/19 Еден провів за Челсі 51 матч, в яких забив 19 м'ячів і зробив 16 гольових передач.

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