П'ятірка "блаугранас" не входить у подальші плани керманича команди Рональда Кумана, стверджує Mundo Deportivo.

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До переліку списаних виконавців потрапили оборонці Самюель Умтіті та Фірпо Хуніор, хавбек Карлес Аленья, а також нападники Усман Дембеле та Мартін Брейтвейт. З цих гравців лише Дембеле може похвалитися стабільною ігровою практикою – 7 матчів у всіх турнірах (2 м'ячі, 1 асист). Натомість Аленья відіграв лише 8 хвилин проти київського Динамо в Лізі чемпіонів, а Умтіті ще не виходив на поле через чергову травму.

Головним претендентом на Усмана Дембеле нібито залишається англійський Манчестер Юнайтед. "Блаугранас" сподіваються отримати за проблемного нападника мінімум 50 млн євро.

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