Пятерка "блаугранас" не входит в дальнейшие планы наставника команды Рональда Кумана, утверждает Mundo Deportivo.

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В перечень списанных исполнителей попали защитники Самюэль Умтити и Фирпо Хуниор, хавбек Карлес Аленья, а также нападающие Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт. Из этих игроков лишь Дембеле может похвастаться стабильной игровой практикой – 7 матчей во всех турнирах (2 мяча, 1 ассист). В свою очередь Аленья сыграл лишь 8 минут против киевского Динамо в Лиге чемпионов, а Умтити еще не выходил на поле из-за очередной травмы.

Главным претендентом на Усмана Дембеле якобы остается английский Манчестер Юнайтед. "Блаугранас" надеются получить за проблемного нападающего минимум 50 млн евро.

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