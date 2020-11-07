"Ми спокійно поговоримо з Лео, щоб досягти найкращого результату для Барси. І йому, і всім іншим гравцям, яким потрібно продовжувати контракти, ми зробимо пропозиції, але їхні умови, звичайно, будуть гірші за нинішні.

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Не можна нікого обманювати в цьому питанні. Очевидно, що новий договір не буде таким, як попередній, тому що наші прибутки істотно скоротилися. Потрібно буде знайти нову формулу.

Мессі не треба завойовувати або переконувати чимось таким. Потрібно подивитися йому в очі і поговорити про все, що він хоче знати. Ми вважаємо, що у Мессі попереду ще багато футболу", – цитує Фрейксу Marca.

Нагадаємо, Мессі всю професіональну кар'єру провів у Барселоні, захищаючи кольори клубу з 2003 року. Влітку аргентинець хотів піти з табору каталонців, але керівництво його не відпустило.

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