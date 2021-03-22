"Безперечно, це найкращий подарунок, який я міг отримати на день народження. Я радий за Грізманна і Альбу, адже це і їхній день народження. Вони чудово виступили. Забити шість голів проти Реал Сосьєдада – неймовірно. Ми дуже добре тиснули на них і показали хорошу ефективність.

Концерт Мессі і компанії у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:6

Чи вважаю я нас фаворитами чемпіонських перегонів? Попереду ще багато матчів. Атлетіко залишається сильним, Реал продовжує боротьбу – нам не слід забувати про це. Зараз не час говорити про "золотий дубль". Ми мусимо йти далі, а про Кубок поговоримо пізніше. Я не можу пообіцяти, що ми не програємо жоден матч до кінця сезону, але очевидно, що ми на правильному шляху. Зараз ми дуже сильні психологічно та фізично", – цитує Кумана AS.

Додамо, що Барселона наразі посідає другу сходинку Прімери. Каталонці випереджають Реал на два очки і відстають від Атлетіко на чотири.

Барселона знищила Сосьєдад – "блаугранас" йдуть на золото, Мессі продовжує бити рекорди, а оборона тягне "кулес" вниз