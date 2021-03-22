"Безусловно, это лучший подарок, который я мог получить на день рождения. Я рад за Гризманна и Альбу, ведь это и их день рождения. Они прекрасно выступили. Забить шесть голов против Реал Сосьедада – невероятно. Мы очень хорошо давили на них и показали отличную эффективность.

Концерт Месси и компании в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:6

Считаю ли я нас фаворитами чемпионской гонки? Впереди еще много матчей. Атлетико остается сильным, Реал продолжает борьбу – нам не следует забывать об этом. Сейчас не время говорить о "золотом дубле". Мы должны идти дальше, а о Кубке поговорим позже. Я не могу пообещать, что мы не проиграем ни один матч до конца сезона, но очевидно, что мы на правильном пути. Сейчас мы очень сильны психологически и физически", – цитирует Кумана AS.

Добавим, что Барселона сейчас занимает второе место Примеры. Каталонцы опережают Реал на два очка и отстают от Атлетико на четыре.

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