Барселона після сенсаційної нічиєї з Кадісом виграла чотири матчі Ла Ліги поспіль, потіснивши Реал з другої позиції в турнірній таблиці й скоротивши відставання від Атлетіко всього до чотирьох очок. В суботу обидва мадридських клуби перемогли, тож каталонцям необхідно було не відставати. Щоправда, матч у них був дуже важким – Реал Сосьєдад приймав "блаугранас" на Аноеті.

На боці гостей був не тільки переконливий футбол, а і веселий настрій – день народження святкували Антуан Грізманн (30 років), Жорді Альба (32) і Рональд Куман (58). Цікаво, що це був лишень другий матч в історії Прімери, у якому одразу два гравця Барси святкували ДН (першими були брати Де Бури в 1999 році). Обох іменинників-гравців тренерський штаб поставив у стартовий склад. Крім того, Мессі проводив 768-й матч у чемпіонаті, ставши рекордсменом клубу за кількістю поєдинків у Ла Лізі.

Перші півгодини зустрічі відверто розчарували фанатів Барселони, адже команда взагалі нічого не створила. Ну, окрім дальнього удару Мессі на 11-й хвилині в руки Реміро. Баски ж могли пишатися собою – вони ефективно збивали темп дрібними фолами та затягуванням часу, а при втягуванні суперника на власну половину вилітали в контратаки.

На 24-й хвилині це могло завершитись взяттям воріт "блаугранас": Ісак отримав передачу по флангу, протиснув Де Йонга й увірвався на лівий край штрафного, де переграв ще й Мінгесу – в завершенні слалому нападник пробив метрів з шести, але тер Штеген парирував!

Після цього Сосьєдад провів ще кілька непоганих проривів, але до ударів справа не доходила. Барса ж несподівано ожила в останній третині першого тайму. Так, на 36-й хвилині Дест ледь не оформив шедевр, закинувши подачу з правого флангу за комірець Реміро – поперечина зіграла за басків.

Втім, вже за хвилину Алексу таки довелося виймати сферу із сітки: Мессі розвернувся в штрафному й віддав передачу на лівий край, звідки прострілив Альба – Дембеле з шести метрів замкнув ударом у голкіпера, а на добиванні опинився Грізманн! 0:1! Француз став 12-м гравцем у історії Ла Ліги, якому вдалося відзначитись голом у власний день народження.

RSO 0-1 FCB (37’) - Griezmann es el duodécimo jugador del Barça que marca en La Liga en el día de su cumpleaños:



Campadabal

Basora

Asensi

Landaburu

Maradona

Schuster

Julio Salinas (2)

Hagi

Ronaldo (2)

Anderson

Ronaldinho

GRIEZMANN — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 21, 2021

Щоправда, рівно за дві хвилини Барселона сама подарувала супернику шанс на нічию, невдало розігравши м'яч від воріт. Каталонці перед власним штрафним потрапили під агресивний пресинг, втративши сферу, а Ісак, спіймавши її, пробив метрів з 16-ти у ближній кут – тер Штеген парирував!

Покарання за марнотратство не змусило довго себе чекати: Мессі розігнав контратаку з розрізним пасом на правий фланг карного майданчика, а Дест звідти пробив у дальній кут – 2:0! Цей гол став дебютним для Сержиньйо у Ла Лізі.

Очікувалось, що в другому таймі Сосьєдад побіжить відігруватись. Втім, баски навіть не встигли розігрітися, як все було завершено: на 54-й хвилині Дест оформив дубль, замкнувши простріл Альби після його ефектного проходу крізь Горосабеля та Ле Нормана – точніше, йому допоміг Меркеланс, який вибив простріл Жорді в Сержиньйо. В будь-якому випадку, взяття воріт було неминучим. 3:0. Це перший з 2013-го року гол Барси в Прімері, створений фулбеком для фулбека.

Ще за дві хвилини Барса почала принижувати суперника: Бускетс виконав класну закидушку за спини захисникам, а Мессі вийшов віч-на-віч з Реміро й легко переграв голкіпера – 4:0! Цікаво, що Ліонель забиває або роздає гольові передач вже у 14-му матчі Ла Ліги поспіль, відзначившись 17 голами та 8 асистами. І це тільки чемпіонат!

Останні півгодини після такого рахунку мали б перетворитись на формальність, але Барса і не думала зупинятися. Так, вже на 63-й хвилині Дембеле спробував забити ударом у падінні через себе – вийшло слабенько. На 66-й же Усман відкрився під розрізну передачу й потужним ударом метрів з 22-х потужно пробив точно під дальню стійку! Це був гол, але VAR побачив у француза мінімальний офсайд.

Не біда: вже на 71-й хвилині Дембеле з передачі від свіжого Моріба розстріляв ворота, забивши п'ятий гол Барселони у цій зустрічі. Лишень після цього "блаугранас" відпустили Сосьєдад, навіть дозволивши господарям відзначитись голом престижу.

Баски, своєю чергою, вирішили компенсувати провал ефектністю свого голу: Мугуруса пройшов Грізманна на фланзі, обігрався з Фернандесом, змістився в центр і метрів з 23-х засадив м'яч у дальню дев'ятку – 1:5! Це був найкращий гол у зустрічі.

Реал Сосьєдад міг і другий гол забити внаслідок виходу Янузая на лінію штрафного та удару на 85-й хвилині. Аднан пробив прямо в тер Штегена. Барса ж на прощання вирішила забити шостий гол, розкатавши карколомну комбінацію у штрафному з ударом Мессі під ліву стійку – м'яч рикошетом від неї влетів у ворота. 1:6!

Таким чином, Барселона набрала 62 залікових бали, повернувшись на другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Сосьєдад, маючи в активі 46 очок, залишився п'ятим.