Барселона знищила Реал Сосьєдад, забивши шість голів на Аноеті – "блаугранас" повернулися на другу позицію в Ла Лізі
Реал Сосьєдад у завершальному матчі 28-го туру іспанської Прімери зазнав нищівної поразки від Барселони. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Барселона після сенсаційної нічиєї з Кадісом виграла чотири матчі Ла Ліги поспіль, потіснивши Реал з другої позиції в турнірній таблиці й скоротивши відставання від Атлетіко всього до чотирьох очок. В суботу обидва мадридських клуби перемогли, тож каталонцям необхідно було не відставати. Щоправда, матч у них був дуже важким – Реал Сосьєдад приймав "блаугранас" на Аноеті.
На боці гостей був не тільки переконливий футбол, а і веселий настрій – день народження святкували Антуан Грізманн (30 років), Жорді Альба (32) і Рональд Куман (58). Цікаво, що це був лишень другий матч в історії Прімери, у якому одразу два гравця Барси святкували ДН (першими були брати Де Бури в 1999 році). Обох іменинників-гравців тренерський штаб поставив у стартовий склад. Крім того, Мессі проводив 768-й матч у чемпіонаті, ставши рекордсменом клубу за кількістю поєдинків у Ла Лізі.
Перші півгодини зустрічі відверто розчарували фанатів Барселони, адже команда взагалі нічого не створила. Ну, окрім дальнього удару Мессі на 11-й хвилині в руки Реміро. Баски ж могли пишатися собою – вони ефективно збивали темп дрібними фолами та затягуванням часу, а при втягуванні суперника на власну половину вилітали в контратаки.
На 24-й хвилині це могло завершитись взяттям воріт "блаугранас": Ісак отримав передачу по флангу, протиснув Де Йонга й увірвався на лівий край штрафного, де переграв ще й Мінгесу – в завершенні слалому нападник пробив метрів з шести, але тер Штеген парирував!
Після цього Сосьєдад провів ще кілька непоганих проривів, але до ударів справа не доходила. Барса ж несподівано ожила в останній третині першого тайму. Так, на 36-й хвилині Дест ледь не оформив шедевр, закинувши подачу з правого флангу за комірець Реміро – поперечина зіграла за басків.
Втім, вже за хвилину Алексу таки довелося виймати сферу із сітки: Мессі розвернувся в штрафному й віддав передачу на лівий край, звідки прострілив Альба – Дембеле з шести метрів замкнув ударом у голкіпера, а на добиванні опинився Грізманн! 0:1! Француз став 12-м гравцем у історії Ла Ліги, якому вдалося відзначитись голом у власний день народження.
RSO 0-1 FCB (37’) - Griezmann es el duodécimo jugador del Barça que marca en La Liga en el día de su cumpleaños:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 21, 2021
Campadabal
Basora
Asensi
Landaburu
Maradona
Schuster
Julio Salinas (2)
Hagi
Ronaldo (2)
Anderson
Ronaldinho
GRIEZMANN
Щоправда, рівно за дві хвилини Барселона сама подарувала супернику шанс на нічию, невдало розігравши м'яч від воріт. Каталонці перед власним штрафним потрапили під агресивний пресинг, втративши сферу, а Ісак, спіймавши її, пробив метрів з 16-ти у ближній кут – тер Штеген парирував!
Покарання за марнотратство не змусило довго себе чекати: Мессі розігнав контратаку з розрізним пасом на правий фланг карного майданчика, а Дест звідти пробив у дальній кут – 2:0! Цей гол став дебютним для Сержиньйо у Ла Лізі.
Очікувалось, що в другому таймі Сосьєдад побіжить відігруватись. Втім, баски навіть не встигли розігрітися, як все було завершено: на 54-й хвилині Дест оформив дубль, замкнувши простріл Альби після його ефектного проходу крізь Горосабеля та Ле Нормана – точніше, йому допоміг Меркеланс, який вибив простріл Жорді в Сержиньйо. В будь-якому випадку, взяття воріт було неминучим. 3:0. Це перший з 2013-го року гол Барси в Прімері, створений фулбеком для фулбека.
Ще за дві хвилини Барса почала принижувати суперника: Бускетс виконав класну закидушку за спини захисникам, а Мессі вийшов віч-на-віч з Реміро й легко переграв голкіпера – 4:0! Цікаво, що Ліонель забиває або роздає гольові передач вже у 14-му матчі Ла Ліги поспіль, відзначившись 17 голами та 8 асистами. І це тільки чемпіонат!
Останні півгодини після такого рахунку мали б перетворитись на формальність, але Барса і не думала зупинятися. Так, вже на 63-й хвилині Дембеле спробував забити ударом у падінні через себе – вийшло слабенько. На 66-й же Усман відкрився під розрізну передачу й потужним ударом метрів з 22-х потужно пробив точно під дальню стійку! Це був гол, але VAR побачив у француза мінімальний офсайд.
Не біда: вже на 71-й хвилині Дембеле з передачі від свіжого Моріба розстріляв ворота, забивши п'ятий гол Барселони у цій зустрічі. Лишень після цього "блаугранас" відпустили Сосьєдад, навіть дозволивши господарям відзначитись голом престижу.
Баски, своєю чергою, вирішили компенсувати провал ефектністю свого голу: Мугуруса пройшов Грізманна на фланзі, обігрався з Фернандесом, змістився в центр і метрів з 23-х засадив м'яч у дальню дев'ятку – 1:5! Це був найкращий гол у зустрічі.
Реал Сосьєдад міг і другий гол забити внаслідок виходу Янузая на лінію штрафного та удару на 85-й хвилині. Аднан пробив прямо в тер Штегена. Барса ж на прощання вирішила забити шостий гол, розкатавши карколомну комбінацію у штрафному з ударом Мессі під ліву стійку – м'яч рикошетом від неї влетів у ворота. 1:6!
Таким чином, Барселона набрала 62 залікових бали, повернувшись на другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. Сосьєдад, маючи в активі 46 очок, залишився п'ятим.