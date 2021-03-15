Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке визначився з переліком гравці, які розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат світу в Катарі.

На березневі матчі фахівець викликав у національну команду 24 футболісти. Серед них дебютанти. Зокрема Педрі та Браян Хіль. Водночас Енріке здивував відсутністю Серхіо Регілона та Маріо Ермосо. Додамо, що Іспанії належить зіграти три поєдинки – проти Греції (25 березня), Грузії (28) та Косово (31).

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Голкіпери: Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (брайтон), Унаї Сімон (Атлетік)

Захисники: Педро Порро (Вальядолід), Эрік Гарсія (Манчестер Сіті), Серхіо Рамос (Реал), Дієго Льоренте (Лідс), Іньїго Мартінес (Атлетік), Альба (Барселона), Гайя (Валенсія)

Півзахисники: Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті), Тьягу (Ліверпуль), Педрі (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетіко), Каналес (Бетіс), Коке (Атлетіко), Фабіан (Наполі), Ольмо (РБ Лейпциг)

Нападники: Морено (Вільяреал), Ферран Торрес (Манчестер Сіті), Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Мората (Ювентус), Браян Хіль (Ейбар)

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