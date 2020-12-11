Лідер марсельського Олімпіка Бубакар Камара має нагоду перебратися до чемпіонату Німеччини. Інтерес до нього проявляє мюнхенська Баварія.

"Ротен" приєдналися до перегонів за хавбеком провансальців, повідомляє Sky Germany.

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Баварія запланувала трансфер Камара на літо. Опорник Марселя перебуває на радарі мюнхенців упродовж тривалого часу. Потенційний перехід міг статися ще цьогоріч, але скаутський відділ Баварії вирішив прослідкувати за прогресом Камара в сезоні 2020/21.

Раніше інтерес до нього активно проявляв Манчестер Сіті. Універсалізм вихованця Олімпіка робить його підписання надактуальним через імовірний відхід Алаби, Мартінеса та Боатенга.

У нинішній кампанії Бубакар Камара провів 16 матчів у всіх турнірах.

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