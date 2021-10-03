Рональд Куман отримав ще кілька шансів довести свою спроможність вивести Барселону з кризи.

Нідерландець після міжнародної паузи отримає ще три матчі для виправлення ситуації, стверджує AS. Це поєдинок з Динамо в ЛЧ (20 жовтня), а також два матчі в чемпіонаті – з Валенсією (17 жовтня) і домашнє Класіко проти Реала (24 жовтня).

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Ще перед матчем проти Атлетіко (0:2) Жоан Лапорта запевнив, що не буде звільняти Кумана, однак це зовсім не наслідок безмежної довіри. Президент Барселони так і не зміг запросити гідного кандидата на заміну, тому взяв собі "додатковий час" для пошуків. Фігура Кумана залишається доволі зручною для Лапорти, оскільки всі провали нідерландця можна списати на попередника, який його привів – Бартомеу.

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Нагадаємо, що зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів зазнала розгромних поразок від Баварії та Бенфіки по 0:3.

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