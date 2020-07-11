"Аталанта може виграти ЛЧ, але є невеликий дефект": інтерв'ю Ліппі про успіх команди Маліновського і силу Ювентуса

Легендарний тренер Марчелло Ліппі дав інтерв'ю про Ювентус та Аталанту. "Футбол 24" вибрав найголовніше з того, про що говорив фахівець.

Чимало поціновувачів кальчо вважає Марчелло Ліппі найкращим італійським тренером XXI століття, хоча гучне ім'я він собі заробив іще у 90-х. Це не дивно, адже саме Ліппі доволі несподівано зробив свою національну збірну чемпіоном світу на мундіалі 2006 року в Німеччині, а для гегемона Серії А – Ювентуса – його постать взагалі культова. Є у кар'єрі Марчелло також один сезон на чолі Аталанти, з якою він посів на той час високе для бергамасків сьоме місце. Очна зустріч його колишніх команд в рамках 32-го туру Серії А – подія, яка на Апеннінах не поступається за рівнем ажіотажу жеребкуванню догравання сезону в Лізі чемпіонів. З цієї нагоди Gazetta dello Sport опублікувала інтерв'ю Ліппі, в якому він оцінив нинішній рівень Ювентуса та Аталанти, а також їхні перспективи в головному єврокубку.

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Ліппі переконаний, що черговий титул не втече від туринців, і вони повністю його заслужили: "Ювентус збирається виграти дев'ятий чемпіонат поспіль. І це правильно, тому що команда Мауріціо Саррі найсильніша. УЄФА зробив "б'янконері" хороший подарунок. Граючи кожні три дні, Юве перебуває на іншому рівні в Серії А. Крім того, розклад, запланований УЄФА після карантину, дозволить команді оптимально підготуватися до фінальної фази Ліги чемпіонів. Юве працює над тим, щоб привести всіх своїх гравців у найкращих кондиціях до європейських випробувань. У серпні в Саррі будуть тільки проблеми вибору складу.

Фахівець поділяє думку, що експериментальний формат ЛЧ здатен принести сюрпризи, і ствердно відповідає на запитання про шанси Ювентуса виграти турнір: "Звісно. Але Аталанта, яка тепер набула жахливу впевненість у власних силах, також може перемогти. В цьому році буде інша Ліга чемпіонів, тому може бути сенсаційний сюрприз".

Серед гравців "старої синьйори" тріумфатора Ліги чемпіонів найбільше вразив прогрес Родріго Бентанкура: "Він стає чемпіоном. Ми будемо чути про уругвайця протягом довгого часу. І я був вражений голом Рабйо проти Мілана. Технічний жест топ-гравця. Фантастичне прискорення в середині поля та завершення. Якщо француз віднайде стабільність, він може стати дуже важливою фігурою для Ювентуса. Куадрадо росте в ролі флангового гравця. Він значно додав у оборонній фазі і не втратив смак до дриблінгу. Тоді ще є Де Лігт, який стає кращим від гри до гри. Але ніхто й не сумнівався в його таланті".

Не пройшли повз досвідчене око успіхи Пауло Дибали, аргентинець до дискваліфікації забивав важливі голи у кожному матчі: "Повинен сказати, що мене вразила моральна сила Пауло Дибали. Він чинив опір усіляким спокусам, голосам, які кликали його в інші клуби. Він пройшов крізь це все як чемпіон, і тепер став одним із лідерів команди. Пара Дибала-Роналду – фантастична".

"Аталанта стала коханою дівчиною усіх любителів італійського футболу"

Ліппі підкреслює, що успіх бергамасків закономірний. Клуб на чолі з президентом працювали заради цього багато років: "Сьогодні сім'я Перкассі є зразком лідерства в італійському футболі. І дозвольте мені згадати великого першовідкривача молодих талантів, таких як Міно Фавіно (колишній координатор юнацького сектору клубу, помер у квітні 2019-го. – примітка: Футбол 24), який, на жаль, залишив нас. Але який здійснив неоціненний внесок для створення стилю Аталанти".

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Марчелло знайшов схожість команди із Бергамо з Ліверпулем Юргена Клоппа і вважає, що це може стати вирішальним фактором у ЛЧ: "Аталанта грає у футбол, який змушує вас закохатися. Вони грають у європейський футбол, який близький до Ліверпуля. Ось чому я кажу це і повторюю: "Богиня" може виграти цю Лігу чемпіонів".

В Італії побутує думка, що Джан П'єро Гасперіні знайшов у Аталанті ідеальне для себе середовище, але Ліппі не поділяє подібних настроїв: "Я хотів би нагадати вам, що він добре працював і в Дженоа. Він пропустив сезон, коли тренував Інтер. Це сталося і з багатьма іншими фахівцями. Тепер Гасперіні міг би очолити будь-яку італійську чи європейську команду".

Аталанта переслідує ціль забити 100 голів до кінця чемпіонату. Марчелло бачить потенціал у цій команді для більших звершень: "Це може бути навіть краще, ніж у Баварії. Нормально, коли вони атакують колективним способом. Забудьте про класичні вістря атаки – в Аталанті забивають Гозенс, Толої, Хатебур. Команда Гасперін пресингує суперників високо і тому, коли повертає м'яч, легко створює моменти для удару. Крім того, є тактичний аспект, який зачаровує мене. Я бачив, як захисник Аталанти робить асист, а захисник з протилежного флангу наносить вирішальний удар. Вражає. Якщо ми дійсно хочемо знайти невеликий дефект у грі Аталанти, то це те, що голкіпер Голліні часто найкращий на полі. Але очевидно, що, атакуючи з такою інтенсивністю, ви можете чимось жертвувати в оборонній фазі".

А от прогнозувати результат очного поєдинку між Ювентусом та Аталантою Ліппі не ризикує: "Буде цікаво і відкрито для будь-якого результату. У Юве в руках Скудетто, але "богиня може" піднятися ще вище в турнірній таблиці".

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