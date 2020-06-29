Ліверпуль знайшов спосіб знизити ціну Кулібалі – колишній лідер оборони стане "жертвою"

Англійський Ліверпуль не відмовився від ідеї підписання оборонця італійського Наполі Каліду Кулібалі.

"Червоні" готові обміняти на сенегальця свого оборонця Деяна Ловрена, стверджує Tuttosport.

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Ліверпуль не готовий платити за Кулібалі 100 млн євро, які вимагає президент "партенопейців" Ауреліо Де Лаурентіс, тому почав торги. Мерсисайдці не чинитимуть перепон відходу Ловрена, а взамін хочуть отримати знижку на Кулібалі. Конкуренцію Ліверпулю у боротьбі за центрбека Наполі складуть манчестерські гранди – Сіті та Юнайтед.

До слова, в нинішньому сезоні Деян Ловрен провів лише 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист. Його контракт із Ліверпулем чинний до літа 2021-го.

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