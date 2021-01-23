Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер дуже високо оцінює рівень Кулібалі та готовий поновити спроби підписати його, аби мати більше опцій вибору в обороні.

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За інформацією Marca, серйозною перешкодою трансферу сенегальця може стати Дженнаро Гаттузо, який не має наміру прощатись із лідером оборони.

До слова, у поточному сезоні Кулібалі провів 21 матч у складі Наполі, не записавши до свого активу результативних дій.

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