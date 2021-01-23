Кулибали стал главной трансфеною целью Манчестер Юнайтед
Защитник Наполи Калиду Кулибали продолжает находиться в шорт-листах европейских топ-клубов.
Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер очень высоко оценивает уровень Кулибали и готов возобновить попытки подписать его, чтобы иметь больше опций выбора в обороне.
Барселона готова попрощаться с Дембеле летом – ряд грандов уже наготове
По информации Marca, серьезным препятствием трансферу сенегальца может стать Дженнаро Гаттузо, который не намерен прощаться с лидером обороны.
К слову, в текущем сезоне Кулибали провел 21 матч в составе Наполи, не записав в свой актив результативных действий.
Маліновський їде в нефартовий Мілан, друга битва МЮ з Ліверпулем, Реал і Барса в гонитві за Атлетіко: топ-матчі вікенду