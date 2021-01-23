Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер очень высоко оценивает уровень Кулибали и готов возобновить попытки подписать его, чтобы иметь больше опций выбора в обороне.

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По информации Marca, серьезным препятствием трансферу сенегальца может стать Дженнаро Гаттузо, который не намерен прощаться с лидером обороны.

К слову, в текущем сезоне Кулибали провел 21 матч в составе Наполи, не записав в свой актив результативных действий.

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