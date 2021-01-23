Нинішнє керівництво Барселони намагалось обговорити продовження співпраці з Усманом, але той відмовився. Футболіст очікує на перемовини з новим президентом клубу, стверджує Diario Sport.

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Якщо ж "блаугранас" не вдасться домовитись про пролонгацію угоди, яка розрахована до літа 2022-го, то клуб може продати Дембеле вже влітку. За цією ситуацією пильно стежать кілька грандів, які не проти підсилитись французом: МЮ, Челсі, Ювентус і Баварія. Проте, Барса все ж намагатиметься зберегти форварда, якщо його виступи покращуватимуться.

Нагадаємо, каталонці придбали Усмана Дембеле у Борусії за 130 млн євро у 2017-му. В поточному сезоні французький вінгер провів 19 поєдинків, в яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.

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