Жорсткий підкат захисника Челсі Марка Кукурельї у матчі з Борнмутом залишив іспанця без взуття. Йому довелося викручуватися.

Лівий бутс лівого захисника Челсі Марка Кукурельї порвався, а другого комплекту взуття у іспанця з собою не було. Тому гравцеві довелося продовжити матч у різних бутсах, інформує The Sun.

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Кукурелья вийшов на поле грати в помаранчевих бутсах, а завершував гру у сріблястому бутсі. І все це через жорсткий підкат у виконанні іспанця.

Челсі обіграв Борнмут з рахунком 2:0, здобувши першу перемогу в АПЛ за шість останніх матчів.

Челсі впевнено переміг Борнмут, перервавши 5-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і знову втративши Джеймса