Син Шевченка перейшов з Челсі у Тоттенхем – він гратиме під керівництвом легенди УПЛ
23:00 - Читать на русском
Журналіст Ігор Циганик розповів, де продовжить виступи син легенди українського футболу.
"Наскільки я розумію – син Андрія Миколайовича Шевченка Крістіан перейшов у Тоттенхем.
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Казали, що він програв конкуренцію в Челсі нашому Івану Струку. Але це було раніше, ще до прийняття рішення. В Тоттенхемі він, до речі, працює з Яя Туре", – розповів Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Крістіан раніше виступав за Челсі U-15, а його батько перебував на контракті з "синіми" з 2006 по 2009 роки і в 48 матчах забив 9 голів.
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