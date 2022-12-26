"Наскільки я розумію – син Андрія Миколайовича Шевченка Крістіан перейшов у Тоттенхем.

Український футболіст підписав контракт із Челсі – син Шевченка був серед конкурентів

Казали, що він програв конкуренцію в Челсі нашому Івану Струку. Але це було раніше, ще до прийняття рішення. В Тоттенхемі він, до речі, працює з Яя Туре", – розповів Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Крістіан раніше виступав за Челсі U-15, а його батько перебував на контракті з "синіми" з 2006 по 2009 роки і в 48 матчах забив 9 голів.

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